بعد يومين من اتصال "الدبيبة" بـ"حميدتي".. "البرهان" يصل إلى ليبيا

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، إلى ليبيا حيث يعقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد يومين من اتصال هاتفي جمع الأخير مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ونشر مجلس السيادة السوداني عبر حسابه في منصة "إكس"، لقطات لمغادرة "البرهان" لمدينة بورتسودان متوجهًا إلى طرابلس.
وأوضح المجلس أنه سيجري مباحثات تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق البرهان في رحلته وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.
وتأتي الزيارة بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، عن اتصال هاتفي جمعه بالدبيبة.