بعد يومين من اتصال "الدبيبة" بـ"حميدتي".. "البرهان" يصل إلى ليبيا

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، إلى ليبيا حيث يعقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد يومين من اتصال هاتفي جمع الأخير مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".