"السيسي": الأولوية القصوى وقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن "السيسي" أكد خلال استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.