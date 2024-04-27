"السيسي": الأولوية القصوى وقف نزيف الدم الفلسطيني في غزة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، أن الأولوية القصوى لبلاده فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، أن "السيسي" أكد خلال استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن "السيسي" استعرض خلال اللقاء الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع.