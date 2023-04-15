وفاة وزير الشؤون الدينية الباكستاني بحادث سير في إسلام آباد

وأضافت أن الوزير عبدالشكور كان متّجهًا نحو منزله بعد المشاركة في حفل إفطار مساء اليوم في أحد الفنادق بإسلام آباد، وتعرّضت سيارته لحادث من قبل سيارة مسرعة من نوع "هاي لوكس"؛ حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة.