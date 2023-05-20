مفاوضات سقف الدين تراوح مكانها دون تقدم.. و"بايدن" متفائلًا: سنُسدد

بلغت المفاوضاتُ في الولايات المتحدة بين الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريين، مرحلةً معقدة، اليوم "السبت"، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم "المبالَغ فيها" لرفع سقف الدين العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، على الرغم من إبداء الأخير تفاؤلَه بالتوصل إلى حلّ، في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.