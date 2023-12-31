آلاف الاسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو

تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ86، مخلفة حتى اللحظة 21 ألفاً و672 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويستمر القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه.