آلاف الاسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة نتنياهو

تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ86، مخلفة حتى اللحظة 21 ألفاً و672 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، ويستمر القصف الجوي والمدفعي المكثف على مناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه.
وفي حين تظاهر الآلاف في أنحاء "إسرائيل" ليلة السبت، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توعد الأخير بأن الحرب على القطاع ستستمر "شهوراً عديدة"، مؤكداً أن "إسرائيل" ستحقق أهدافها.
في هذه الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس" بموجب المبادرة القطرية الأخيرة.
وأشارت القناة 11 إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الأحد لبحث هذه الصفقة.