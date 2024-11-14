"لقاء الـ 29 ثانية".. ماذا دار بين "بايدن" و"ترامب" خلال اجتماعهما العلني في البيت الأبيض؟

- بايدن: حسنًا، السيد الرئيس المنتخب والرئيس السابق دونالد، تهانينا وتطلعًا إلى أن يكون، كما قلنا، انتقالًا سلسًا. سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنك مستوعب - ما تحتاجه. وسنحصل على فرصة للتحدث عن بعض ذلك اليوم. لذا، مرحبًا بكم، مرحبًا بكم مرة أخرى.