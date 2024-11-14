"لقاء الـ 29 ثانية".. ماذا دار بين "بايدن" و"ترامب" خلال اجتماعهما العلني في البيت الأبيض؟

دائمًا ما تنطوي السياسة على قدر من المرونة في اتخاذ المواقف، وعلى هذا الصعيد، لا تضاهي سوى لحظة واحدة حدثت صباح أمس في البيت الأبيض، عندما تظاهر الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب في العلن بأنهما يحبان ويحترمان بعضهما البعض - لمدة 29 ثانية في المجموع.
صافح الرئيسان بعضهما البعض على الرغم من سنوات العداء والاتهامات، فلقد أطلق ترامب على بايدن لقب "الفاسد" و"الشيوعي"، وتعهد بالتحقيق في إجراءاته في منصبه، بينما وصف بايدن، ترامب بأنه "ديكتاتور" حاول سرقة انتخابات و"التضحية بديمقراطيتنا" في سعيه للسلطة.
وعلى الأقل في هذه اللحظة، كان الرئيس السادس والأربعون للبلاد مصممًا على الحفاظ على التقاليد، التي أحاطت منذ فترة طويلة بنقل سلمي للسلطة - من خلال عرض "كل ما في وسعنا للتأكد من أنك مستوعب، لديك ما تحتاجه"- حتى لو كانت تقاليد رفضها ترامب له قبل أربع سنوات.
ورد ترامب بينما كانا يتصوران أمام مدفأة مشتعلة في المكتب البيضاوي: "أقدر جدًا انتقالًا سلسًا، سيكون سلسًا قدر الإمكان".
وحتى قبل أقل من أسبوعين، كان الرئيس المنتخب يهين بايدن بانتظام على أنه "ضعيف، مريض، ومختل عقليًا"، وأمس، أشار إليه الرئيس ببساطة باسم "جو"، معربًا عن تقديره للضيافة الكريمة.
وكان نصف دقيقة رائع، تلاه اجتماع خلف الأبواب المغلقة بين الرجلين، بالإضافة إلى رؤساء موظفيهما، واستمر الاجتماع لمدة ساعتين تقريبًا، ولكن كان كلا الرجلين يتعاملان مع حقائق مختلفة تمامًا، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
- بايدن: حسنًا، السيد الرئيس المنتخب والرئيس السابق دونالد، تهانينا وتطلعًا إلى أن يكون، كما قلنا، انتقالًا سلسًا. سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنك مستوعب - ما تحتاجه. وسنحصل على فرصة للتحدث عن بعض ذلك اليوم. لذا، مرحبًا بكم، مرحبًا بكم مرة أخرى.
- ترامب: شكرًا جزيلاً. والسياسة صعبة وفي كثير من الحالات ليست عالمًا لطيفًا، لكنها عالم لطيف اليوم. وأقدر جدًا انتقالًا سلسًا. سيكون سلسًا قدر الإمكان. وأقدر ذلك جدًا، شكرًا لك.
- بايدن": أهلاً وسهلاً.