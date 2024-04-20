فرقاطة ألمانية تُنهي مهمتها في حماية السفن من هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وأضافت أن الفرقاطة التي كان على متنها طاقم مكون من 240 فردًا، أنهت مهمتها الساعة 5:50 صباحًا (03:50 بتوقيت غرينتش) وغادرت منطقة العمليات، ومن المتوقع أن تعود السفينة إلى ميناء فيلهلمسهافن في بداية شهر مايو المقبل.