فرقاطة ألمانية تُنهي مهمتها في حماية السفن من هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أنهت الفرقاطة الألمانية هيسن، مهمتها في حماية السفن التجارية من المسلحين الحوثيين في اليمن وغادرت البحر الأحمر، اليوم (السبت).
وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في بيان أن طاقم فرقاطة "هيسن"، نفّذ مهمته في إطار عملية الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" بشجاعة.
وأضافت أن الفرقاطة التي كان على متنها طاقم مكون من 240 فردًا، أنهت مهمتها الساعة 5:50 صباحًا (03:50 بتوقيت غرينتش) وغادرت منطقة العمليات، ومن المتوقع أن تعود السفينة إلى ميناء فيلهلمسهافن في بداية شهر مايو المقبل.
وفي أول مهمة من نوعها للبحرية الألمانية، قام طاقم الفرقاطة بإسقاط طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون عدة مرات.
ورافقت الفرقاطة 27 سفينة تجارية بأمان عبر منطقة العمليات، وفي أربع حالات تم التصدي بنجاح للطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية، وقطعت الفرقاطة أكثر من 11 ألف كيلومتر في منطقة العمليات.
وكانت الفرقاطة جزءًا من مهمة "أسبيدس" البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وتم نشرها في البحر الأحمر في فبراير الماضي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في اليمن.