تجتمع غدًا لمناقشة وضع غزة.. ما أهمية قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة عبارة عن توصيات ليست ملزمة قانونًا لأي دولة؛ فإن البيانات التي يُدلى بها في الجمعية العامة تُعد تمثيلية لموقف كل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية، وتعبر عن موقفها من القضية المطروحة، وبناء على ذلك فإن قرارات الجمعية تكشف مواقف الدول من القضية ومقدار التأييد الدولي لها، وتشكل في هذا الإطار نوعًا من الضغط على الدول الداعمة لاستمرار النزاعات والحروب مثل أمريكا وبريطانيا، اللتين تدعمان استمرار حرب "إسرائيل" على غزة.