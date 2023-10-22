مليون و400 ألف نازح في غزة.. وعشرات الآلاف عادوا لمنازلهم بشمال القطاع

أعلن المكتب الإعلامي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين في القطاع وصل إلى مليون و400 ألف شخص، نصفهم في مراكز الإيواء، بينما بلغ عدد القتلى 4651، فيما وصل عدد المصابين إلى 14245 فلسطينياً.