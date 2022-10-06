مقتل 15 شخصًا على الأقل في غرق مركب مهاجرين في اليونان صباح اليوم

وقال خفر السواحل، نقلًا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن: إن القارب الغارق كان يُقِل نحو 40 شخصًا. وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالى 20 شخصًا في عداد المفقودين. وقد غرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.