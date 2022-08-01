تكثيف العمليات لإنقاذ ضحايا فيضانات كنتاكي وارتفاع الحصيلة إلى 28 قتيلاً

ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبليّة متعذّرًا في أعقاب الفيضانات التي حوّلت عددًا من الطرق أنهارًا وحطّمت جسورًا وجرفت منازل. كما تتعقّد جهود الإنقاذ من جرّاء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة.