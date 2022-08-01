تكثيف العمليات لإنقاذ ضحايا فيضانات كنتاكي وارتفاع الحصيلة إلى 28 قتيلاً

يُكثّف عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأميركية عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمّرت شرق الولاية، وأودت بحياة 28 شخصًا على الأقلّ في ظلّ سوء أحوال الطقس، حسبما أفاد حاكم الولاية.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وجود 26 قتيلًا، وأعلن الحاكم في وقتٍ سابق أنّ عدد الضحايا مرشّح للارتفاع.
ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبليّة متعذّرًا في أعقاب الفيضانات التي حوّلت عددًا من الطرق أنهارًا وحطّمت جسورًا وجرفت منازل. كما تتعقّد جهود الإنقاذ من جرّاء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وقال حاكم الولاية آندي بيشير لشبكة "إن بي سي"، إنّ "هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسبُّبًا للدمار والقتلى التي نشهدها في تاريخنا.. والأمطار تهطل في وقتٍ نحاول فيه مواصلة عمليات البحث".
وأضاف "سنعمل على التوجّه من منزل إلى آخر للبحث عن أكبر عددٍ من الأشخاص. وسنعمل حتى تحت المطر. لكنّ الطقس يعقّد الوضع".