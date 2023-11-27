"الكيلة": حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 16 ألفًا

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الاثنين)، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 16 ألفًا و35 ألف مصاب.
وبيّنت الوزيرة في مؤتمر صحافي بمدينة العريش المصرية أن عدد المفقودين في أحداث القطاع بلغ ستة آلاف مفقود من ضمنهم 1700 طفل.
وأوضحت أن 56 ألف وحدة سكنية دُمّرت تدميرًا كاملًا، وأن 240 ألف بيت دُمر تدميرًا جزئيًا، وأن 60% من البنية التحتية تعرضت للتدمير.
وتزور الوزيرة الفلسطينية العريش حاليًا لتفقّد الوضع الصحي لبعض الجرحى الفلسطينيين الذين يعالَجون بمستشفيات المدينة، برفقة نظيرها المصري خالد عبدالغفار، ومن المقرر أن تزور جرحى آخرين في القاهرة.