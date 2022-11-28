خلال استقباله "العليمي".. ملك الأردن يؤكد دعمه للحل السياسي في اليمن

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم (الاثنين)، موقفه الداعم للشعب اليمني، وللجهود المبذولة لتجديد الهدنة، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.
وشدد الملك عبدالله خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في قصر الحسينية، على ضرورة إنهاء الأزمة في البلاد، بما يضمن وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشاد "العليمي" بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، ودعوته في كل المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.
وبحث الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.