خلال استقباله "العليمي".. ملك الأردن يؤكد دعمه للحل السياسي في اليمن

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم (الاثنين)، موقفه الداعم للشعب اليمني، وللجهود المبذولة لتجديد الهدنة، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.