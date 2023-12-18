ما علاقتهما بالقتال؟.. إيطاليا تنتقد إسرائيل لقتلها امرأتين في كنيسة بغزة

وقال "تاياني": "أطلق قناص إسرائيلي النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن المسلحين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس المسيحية"، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".