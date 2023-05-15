السودان.. قرارات الإعفاء تتواصل والبرهان يُطيح بوزير الداخلية

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارًا بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، أن القرار تَضَمّن كذلك تكليف الفريق شرطة حقوقي "خالد حسان محي الدين"، بمهام مدير عام قوات الشرطة.
يأتي ذلك بعد أن أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، 4 ضباط كبار في الجيش السوداني.
وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر قرارًا بإحالة 4 ضباط كبار في الجيش، بداية من 14 مايو من الشهر الجاري.
وذكرت الوكالة أن الضباط المُحَالين للتقاعد بالمعاش هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.
وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارًا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول، وعيّن مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار؛ وفق "سبوتنيك".
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، إلى 676 قتيلًا على الأقل و5576 جريحًا؛ وفق ما أعلنه أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وتَوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها المملكة في جدة، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولى المُوَقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تُلحق الضرر بالسكان المدنيين. ويلتزم طرفا الصراع -بموجب الاتفاق- باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.