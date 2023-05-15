السودان.. قرارات الإعفاء تتواصل والبرهان يُطيح بوزير الداخلية

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولى المُوَقّع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تُلحق الضرر بالسكان المدنيين. ويلتزم طرفا الصراع -بموجب الاتفاق- باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.