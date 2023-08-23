قبل 5 أشهر من الانتخابات التمهيدية.. توقعات بتفوق "ترامب" بأول مناظرة للجمهوريين رغم تغيُّبه

قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يستعدّ المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأمريكية، اليوم، للمناظرة الأولى، فيما من المتوقع أن يتفوق عليهم الرئيس السابق دونالد ترامب؛ المتغيّب عن المناظرة.
ويزداد التأييد لترامب، غير أن عديداً من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.
وأعلن ترامب (77 عاماً) يوم الأحد أنه لن يشارك في مناظرة الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، على اعتبار أن الأمريكيين يعرفونه جيداً، وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.
ووفق "الفرنسية" أعلن ترامب؛ أنه سيسلّم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصاً آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسة التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
ويتوقع أن يطغى مشهد تسليم ترامب نفسه لسلطات أتلانتا على التغطية الإعلامية المخصصة للمرشحين الجمهوريين الآخرين للانتخابات.
ويعتزم ترامب أيضا سرقة الأضواء، مساء الأربعاء، بالتزامن مع المناظرة، إذ ستُبثّ مقابلة مسجّلة له مع الإعلامي اليميني المتشدّد تاكر كارلسون؛ الذي طردته قناة "فوكس نيوز" هذا العام.
وتأهل للمشاركة في المناظرة ثمانية مرشحين آخرين، هم: حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم، ونائب الرئيس السابق مايك بينس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي، والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون.
ومع أن ترامب يحتل نتائج استطلاعات الرأي متقدماً بكثير عن خصومه، يخشى بعض حلفائه أن يتيح تغيبه عن المناظرة فرصة للآخرين باكتساب زخم.
وأبلغ المرشحون قبل المناظرة بوجوب تعهدهم "باحترام إرادة الناخبين في الانتخابات التمهيدية" ودعمهم المرشّح النهائي، كشرطَين للمشاركة.
وسبق أن أكد ترامب، أنه يعتزم عدم حضور المناظرة الثانية في كاليفورنيا في 27 سبتمبر، بسبب عداوته مع "مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسي" المضيفة.