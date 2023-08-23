قبل 5 أشهر من الانتخابات التمهيدية.. توقعات بتفوق "ترامب" بأول مناظرة للجمهوريين رغم تغيُّبه

وأعلن ترامب (77 عاماً) يوم الأحد أنه لن يشارك في مناظرة الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، على اعتبار أن الأمريكيين يعرفونه جيداً، وأنه ليست هناك حاجة إلى مواجهة علنية مع أي من منافسيه في السباق إلى البيت الأبيض.