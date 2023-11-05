أسلحة محرّمة تستخدمها إسرائيل ضدّ الفلسطينيين.. ماذا دار بين وزير مصري وطبيب؟

ووجّه "عبد الغفار" سؤالاً للطبيب حول طبيعة شكوكه؛ ليرد أنه يشك في استخدام إسرائيل أسلحة بيولوجية محرّمة دولياً، كما أضاف الطبيب أن الجريح الواحد يعالج من إصابات متعدّدة، تشمل كسوراً وحروقاً وشظايا، موضحاً أن هذه الإصابات تؤكّد تعرُّض المدنيين لقصفٍ بسلاح حارق وخارق ومحرّم دولياً، وفق ما نقلت "الحدث".