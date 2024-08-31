"لم يتبقَّ منها شيء".. إسرائيل تدعو بعض سكان غزة إلى العودة لمنازلهم

وقال أحد العائدين عبدالفتاح البورضيني لشبكة "سي إن إن": "عُدنا إلى المنزل ولم نجد شيئًا، لا كهرباء ولا غاز ولا منزل، ولا نستطيع تغيير ملابسنا، وكل ما تمكنت من إنقاذه كان دبًا محشوًا للابن الذي كنت آمل أن أُرزق به يومًا ما"، مضيفًا: "أنا مفلس مثل اليوم الذي ولدت فيه، وليس لديّ شيء. لقد جئت لأتفقد منزلي، ولم أجد منزلًا أو أي شيء، لم يتبقَّ شيء، لم يتبق شيء للبكاء عليه".