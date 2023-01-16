نيبال.. الأمل في العثور على ناجين بحادث الطائرة المنكوبة بات معدوماً

وبحسب "الفرنسية"، كانت الطائرة في رحلة من كاتمندو إلى مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها، وكان على متنها 72 شخصاً، بينهم (68 راكباً من بينهم 15 أجنبياً و4 من أفراد الطاقم، ومن بينهم أيضاً 3 رضّع و3 أطفال.