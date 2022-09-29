"الحجرف" يؤكد أهمية العلاقات الإستراتيجية الخليجية الأردنية وسبل تعزيزها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية العلاقات الخليجية الأردنية وسبل دعمها وتعزيزها، التي تحظى برعاية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بدولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، وذلك في رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، بحضور رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان، ورؤساء الغرف الخليجية، ونائب رئيس اتحاد غرف الإمارات ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين سمير بن عبدالله ناس، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة دولة قطر، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهود المبذولة من أجل تعزيزها، والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، كما تمت مناقشة أعمال اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين، متطلعين إلى مزيد من العمل بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء كل من: سفير مملكة البحرين لدى الأردن أحمد الرويعي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن ، وسفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني.