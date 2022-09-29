"الحجرف" يؤكد أهمية العلاقات الإستراتيجية الخليجية الأردنية وسبل تعزيزها

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهود المبذولة من أجل تعزيزها، والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، كما تمت مناقشة أعمال اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين، متطلعين إلى مزيد من العمل بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.