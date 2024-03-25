"التعاون الإسلامي" تبدي قلقها بشأن غرق قارب لاجئين من الروهينجيا

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها بشأن التقارير التي أفادت بغرق قارب خشبي كان يقل حوالي 151 لاجئًا من الروهينجيا، انقلب بمحاذاة الساحل الشرقي لإقليم آتشي في إندونيسيا يوم 20 مارس 2024م، وقدّمت مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا.