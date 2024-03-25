"التعاون الإسلامي" تبدي قلقها بشأن غرق قارب لاجئين من الروهينجيا

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها بشأن التقارير التي أفادت بغرق قارب خشبي كان يقل حوالي 151 لاجئًا من الروهينجيا، انقلب بمحاذاة الساحل الشرقي لإقليم آتشي في إندونيسيا يوم 20 مارس 2024م، وقدّمت مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا.
وأشادت المنظمة بالجهود التي بذلتها السلطات الإندونيسية والسكان المحليون لإنقاذ أرواح اللاجئين على إثر الحادث، وباستجابتهم السريعة التي دلت على الالتزام بالمبادئ الإنسانية والتضامن في أوقات الأزمات.
ودعت المجتمع الدولي لدعم جهود معالجة الأسباب الحقيقية لمحنة الروهينجيا، وإلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الراهنة.