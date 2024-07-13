أكدوا على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.. 118 دولة تعلن دعمها للأونروا

وقالت "فايون": إن هذه الالتزامات المشتركة ترسل إشارة قوية عن الدعم السياسي للأونروا، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات أكّدت على الدور المهمّ للوكالة وفقًا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين، وتقدير دور الوكالة بوصفها العمودَ الفقري لكافة الاستجابات الإنسانية في غزة، وتقدير للأمين العام والمفوض العام للأونروا؛ لتفانيهما في تنفيذ مهمة الأونروا وولايتها، والحاجة إلى تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا، ودور الأونروا بوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي، والمخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة وجهود الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة لأزمة الوكالة المالية وأهمية وجود دعم تمويلي كاف يمكن التنبؤ به ومستدام للوكالة، وأهمية تعاون جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة الأخرى مع الأونروا في تعزيز رؤية ودعم عمل الوكالة المهم.