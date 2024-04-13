الشرطة الإيرانية تشدد الرقابة على إلزام النساء بارتداء الحجاب

ويأتي هذا التشديد بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي، ذكر فيه أن جميع النساء يجب أن يلتزمن ارتداء الحجاب مهما كانت معتقداتهن، مضيفاً: "أصبحت قضية الحجاب الآن تحدياً مفروضاً على بلادنا، وهي مشكلة لم تكن موجودة من قبل".