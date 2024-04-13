الشرطة الإيرانية تشدد الرقابة على إلزام النساء بارتداء الحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، تشديد الرقابة على إلزامية ارتداء النساء للحجاب في الشارع، مهددة بملاحقة المخالفات لتعليمات الشرطة في هذا الصدد.
وحذر قائد شرطة العاصمة الجنرال عباس علي محمديان، أن "الشرطة في طهران، كما في سائر المحافظات الأخرى، ستتدخل ضد الأشخاص الذين يروجون لعدم ارتداء الحجاب"، كما ذكر موقع "سكاي نيوز".
وأضاف محمديان أن "النساء اللواتي لم يمتثلن للتحذيرات السابقة للشرطة سيواجهن اهتماماً خاصاً وستتم ملاحقتهن".
ومنذ ثورة الخميني عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة، بصرف النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية، في حين امتنع عدد متزايد من النساء اللواتي امتنعن عن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ويأتي هذا التشديد بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي، ذكر فيه أن جميع النساء يجب أن يلتزمن ارتداء الحجاب مهما كانت معتقداتهن، مضيفاً: "أصبحت قضية الحجاب الآن تحدياً مفروضاً على بلادنا، وهي مشكلة لم تكن موجودة من قبل".