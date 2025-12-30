تركيا: اعتقال 110 من عناصر داعش بعد اشتباك دام في يالوفا

أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول أن الشرطة التركية اعتقلت 110 مشتبهين في حملة أمنية موسعة ضد تنظيم داعش، نُفذت اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من مقتل 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار شمال غرب البلاد.
ونفذت الشرطة حصارًا استمر 8 ساعات على منزل في بلدة يالوفا الواقعة على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، في إطار عملية استهدفت أكثر من 100 موقع، بعد أسبوع من اعتقال أكثر من 100 مشتبه به على خلفية مزاعم بالتخطيط لهجمات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.
وخلال مداهمة المنزل، أصيب 8 من أفراد الشرطة وعنصر أمني آخر، بينما شملت حملة اليوم 114 مداهمة في إسطنبول وإقليمين آخرين، وأسفرت عن توقيف 110 من أصل 115 مشتبها بهم، إضافة إلى مصادرة ملفات ووثائق رقمية متنوعة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي كثّفتها تركيا مؤخرًا ضد التنظيم، في ظل عودة نشاطه على مستوى العالم. وكانت الولايات المتحدة قد شنت الأسبوع الماضي ضربات ضد عناصر التنظيم في شمال غرب نيجيريا، كما أشارت الشرطة الأسترالية إلى أن مهاجمي احتفال "حانوكا" في سيدني استلهموا هجومهم من أفكار داعش.
وفي 19 ديسمبر، نفذ الجيش الأميركي هجمات على عشرات الأهداف التابعة للتنظيم في سوريا، ردًا على استهداف عسكريين أميركيين.
ويُذكر أن تنظيم داعش كان مسؤولًا عن سلسلة من الهجمات الدامية في تركيا قبل نحو عقد، شملت المطار الرئيسي وملهى ليلي في إسطنبول، وأودت بحياة العشرات، خلال فترة تحولت فيها تركيا إلى نقطة عبور رئيسية للمقاتلين الأجانب. ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات حملات متكررة ضد التنظيم، ما أدى إلى تراجع حاد في وتيرة هجماته منذ عام 2017.