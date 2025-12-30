تركيا: اعتقال 110 من عناصر داعش بعد اشتباك دام في يالوفا

ويُذكر أن تنظيم داعش كان مسؤولًا عن سلسلة من الهجمات الدامية في تركيا قبل نحو عقد، شملت المطار الرئيسي وملهى ليلي في إسطنبول، وأودت بحياة العشرات، خلال فترة تحولت فيها تركيا إلى نقطة عبور رئيسية للمقاتلين الأجانب. ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات حملات متكررة ضد التنظيم، ما أدى إلى تراجع حاد في وتيرة هجماته منذ عام 2017.