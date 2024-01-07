"جانتس": لابد من حل دبلوماسي عاجل لإعادة سكان شمال إسرائيل لمنازلهم

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الأحد): "لا بد من حل دبلوماسي عاجل لعدم قدرة سكان شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم".
وأضاف "جانتس" عبر منصة "إكس": "إن إسرائيل، مهتمة بالحل الدبلوماسي، وإذا لم يوجد، فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إزالة التهديد".
وأشار إلى أن "على العالم أن يتذكر أن حزب الله اللبناني... هو الذي بدأ التصعيد. إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور عليه، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد".
وذكر "جانتس" أن "جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي يشاركون هذا الرأي... الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء غير ذلك".