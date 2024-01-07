"جانتس": لابد من حل دبلوماسي عاجل لإعادة سكان شمال إسرائيل لمنازلهم

وأشار إلى أن "على العالم أن يتذكر أن حزب الله اللبناني... هو الذي بدأ التصعيد. إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور عليه، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد".