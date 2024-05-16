إعلان قمة البحرين.. وقف العدوان وخروج "الاحتلال" من غزة وقوات سلام دولية حتى تنفيذ حل الدولتين

أكد إعلان القمة العربية "33" التي استضافتها مملكة البحرين اليوم، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء في إعلان قمة البحرين: التأكيد على ضرورة خروج قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة ورفع الحصار، والدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين حتى تنفيذ حل الدولتين.
وأدان سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأكد رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ويؤكد على التصدي لها.
وطالب إعلانُ قمة البحرين إسرائيلَ بالانسحاب من رفح لإنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، مشدّدًا على مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات لتطبيق حل الدولتين.
ودعا الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلّة منظمة التحرير.
وحثّ إعلانُ قمة البحرين الجيشَ السوداني وقوات الدعم السريع على تسوية الأزمة والالتزام بمنبر جدة.
كما أكد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.
وشدد إعلان قمة البحرين على الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مدينًا تعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر وتعريض حرية الملاحة للخطر.
وكانت المنامة قد استضافت، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.
واجتمع القادة العرب، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية؛ للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة؛ أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المتعلقة بالعمل العربي المشترك في مجالات مختلفة.