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أمريكا.. تهديدات بوجود قنابل في "شيكاغو" أثناء عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي

سلطات إنفاذ القانون فحصت المناطق المتضررة ومدى مصداقية التهديد
تهديدات بقنابل خلال عقد المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو
تهديدات بقنابل خلال عقد المؤتمر الديمقراطي بشيكاغو

أعلنت الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها تبحث عن تهديدات بالقنابل وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحقق في تهديدات بوجود قنابل صدرت، الثلاثاء، في "مواقع مختلفة" في وسط مدينة شيكاغو حيث يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وفحصت سلطات إنفاذ القانون المناطق المتضررة وفحص مصداقية التهديد، وفقًا لرسالة من مركز المعلومات المشترك الذي تم إنشاؤه من أجل المؤتمر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وقال مراسل قناة فوكس 32 في شيكاغو في منشور على منصة إكس إن محطتهم تلقت بريدًا إلكترونيًا يتضمن تهديدًا بوجود قنبلة أنبوبية في أربعة فنادق في وسط مدينة شيكاغو.

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