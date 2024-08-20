أمريكا.. تهديدات بوجود قنابل في "شيكاغو" أثناء عقد المؤتمر الوطني الديمقراطي

وفحصت سلطات إنفاذ القانون المناطق المتضررة وفحص مصداقية التهديد، وفقًا لرسالة من مركز المعلومات المشترك الذي تم إنشاؤه من أجل المؤتمر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.