ليبيا.. تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة وتحذيرات من خطورة الوضع

وثمّة علامات على إمكانية امتداد القتال وتوسعه إلى مناطق أخرى في مدينة الزاوية، التي تحتوي على أكبر مصفاة لتكرير للنفط في البلاد، والتي سبق وأن تعرضت إلى أضرار جسيمة جراء الاشتباكات، حيث تمّ رصد وصول تحشيدات عسكرية من الجانبين للمشاركة في الاشتباكات.