مواجهة حادّة مرتقبة بين "زيلينسكي" ومسؤول روسي في مجلس الأمن

وتوجّه "زيلينسكي" إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث ألقى خطابًا أمس مرتديًا بزّته العسكرية، التي بات مميّزًا بها، ودعا خلاله العالم للوقوف بحزم في وجه روسيا.