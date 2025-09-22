"يمنحها شرعية قانونية وسياسية" .. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

معايير الدولة

تمثل معايير الدولة، كما حددتها معاهدة مونتيفيديو عام 1933، الأساس القانوني للاعتراف الدولي، وتشمل هذه المعايير وجود سكان دائمين، وحدود إقليمية محددة، وحكومة فعّالة، وقدرة على إدارة العلاقات الدولية، والاعتراف الرسمي يعني إقرار الدول بأن الكيان يستوفي هذه الشروط، حتى لو كانت عناصر مثل الحدود الإقليمية لا تزال محل نزاع، كما هو الحال مع فلسطين، وهذا الاعتراف يمنح الدولة المعترف بها شرعية قانونية وسياسية، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية، لكنه لا يضمن بالضرورة حل النزاعات العالقة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".