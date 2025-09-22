"يمنحها شرعية قانونية وسياسية" .. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

في تطور تاريخي مهم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال، أمس، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، متزامنةً مع توقعات بتصويت فرنسي مماثل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتزامن هذا التطور، مع الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً، وتعكس ضغوطاً دولية متصاعدة لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير. لكن، ما الذي يعنيه الاعتراف بدولة فلسطين؟
معايير الدولة
تمثل معايير الدولة، كما حددتها معاهدة مونتيفيديو عام 1933، الأساس القانوني للاعتراف الدولي، وتشمل هذه المعايير وجود سكان دائمين، وحدود إقليمية محددة، وحكومة فعّالة، وقدرة على إدارة العلاقات الدولية، والاعتراف الرسمي يعني إقرار الدول بأن الكيان يستوفي هذه الشروط، حتى لو كانت عناصر مثل الحدود الإقليمية لا تزال محل نزاع، كما هو الحال مع فلسطين، وهذا الاعتراف يمنح الدولة المعترف بها شرعية قانونية وسياسية، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية، لكنه لا يضمن بالضرورة حل النزاعات العالقة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وتتزامن هذه الخطوات مع تصاعد الغضب العالمي إزاء الحرب في غزة، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية للقطاع، وتقرير للأمم المتحدة، صدر مؤخراً، اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، وهذا السياق يضفي زخماً على قرارات الاعتراف، حيث تسعى دول عديدة إلى إرسال إشارة سياسية قوية تدعم الحقوق الفلسطينية، ويمثل الاعتراف أداة ضغط دبلوماسية، تهدف إلى دفع إسرائيل نحو التفاوض وإعادة إحياء حل الدولتين.
أغلبية دولية
وتشير التقديرات إلى أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بفلسطين كدولة، مما يعزز الزخم الدولي لهذه القضية، وهذا الدعم يمنح الفلسطينيين قوة تفاوضية أكبر في المحافل الدولية، ويعزز فرص انضمامهم إلى منظمات دولية كدولة كاملة العضوية، ومع ذلك، فإن غياب الاعتراف من قوى عظمى مثل الولايات المتحدة يحد من تأثير هذه الخطوات، حيث تظل واشنطن لاعباً رئيسياً في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويهدف الاعتراف بدولة فلسطين إلى تعزيز مكانتها القانونية والسياسية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لكنه يثير تساؤلات حول فعاليته في ظل استمرار الاحتلال والنزاعات الحدودية، فهل يمكن أن يشكل الاعتراف نقطة انطلاق لمفاوضات جادة، أم أنه سيظل رمزياً دون تغيير جوهري على الأرض؟