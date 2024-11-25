الأول منذ 3 عقود.. الكشف عن "نتائج تعداد سكان العراق": 45 مليون نسمة وتفاصيل

وأوضح أن "عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفًا و588 أسرة، وبلغ حجم متوسط الأسرة 5.3 فرد، فيما بلغ عدد الذكور 22 مليونًا و784 ألفًا و62 نسمة بنسبة 50.1 بالمئة، أما عدد الإناث 22 مليونًا و623 ألفًا و833 نسمة بنسبة 49.8 بالمئة، كما بلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء 11.33 بالمئة والتي يرأسها الرجال 88.67 بالمئة".