قبيل مفاوضات القاهرة.. "نتنياهو" يستبق لقاء بلينكن بـ"شرط البقاء في فيلادلفيا"

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق بات "أقرب من أي وقت مضى"، إلا أن القيادي في حماس سامي أبو زهري رأى في بيان لوكالة "فرانس برس" أمس السبت أن ذلك "وهم"، مشددًا على أن إسرائيل تواصل "عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق".