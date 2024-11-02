عملية مباغتة.. إنزال إسرائيلي شمال لبنان واختطاف قبطان بحري

ونقل الموقع، عن مصادر قولها، إن "اختطاف مواطن لبناني في البترون وتحقيق بشأن ما إذا كانت قوة إسرائيلية وراء العملية"، مبينًا أن عملية الاختطاف حدثت فجرًا واستهدفت شخصًا لبنانيًا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسطة الزوارق.