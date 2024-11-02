عملية مباغتة.. إنزال إسرائيلي شمال لبنان واختطاف قبطان بحري

أدت عملية إنزال عسكرية نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان لاختطاف القبطان البحري عماد أمهز، وهي العملية التي اعتبرت مفاجأة للأوساط اللبنانية.
وقالت مصادر أمنية لبنانية، إنه تم "اختطاف شخص في البترون مع ترجيح بأن العملية نفذتها قوة إسرائيلية"، وفق ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية".
من جهته، قال وزير النقل اللبناني علي حمية: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني".
ونقل الموقع، عن مصادر قولها، إن "اختطاف مواطن لبناني في البترون وتحقيق بشأن ما إذا كانت قوة إسرائيلية وراء العملية"، مبينًا أن عملية الاختطاف حدثت فجرًا واستهدفت شخصًا لبنانيًا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسطة الزوارق.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أهالي المنطقة في البترون أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت إنزالاً بحريًا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيًا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".