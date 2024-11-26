مقتل 4 من أفراد الأمن الباكستاني في مواجهات بين الشرطة وأنصار عمران خان

وبدأت المظاهرات بعد أن وُجهت الدعوة إلى التظاهر يوم الأحد بتشجيع من بشرى بيبي، زوجة رئيس الوزراء السابق، التي خرجت من السجن للتو. وكانت بشرى بيبي قد حُكم عليها بالسجن مع عمران خان في يناير الماضي، لكن أفرج عنها بكفالة في أواخر أكتوبر المنصرم.