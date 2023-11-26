"سرايا القدس" تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

وجاء في بيان "سرايا القدس": "خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدٍّ ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة".