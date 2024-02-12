بعد تهديده بالخروج من التكتل.. "شولتس": تصريحات ترامب عن الناتو خطيرة وغير مسؤولة

بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها، وهدد فيها بعدم ضمان حماية دول الناتو في مواجهة روسيا إذا لم تدفع حصتها، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "غير مسؤولة" و"خطيرة".
وفي التفاصيل، أوضح شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيره البولندي دونالد توسك أن "التقليل من ضمان مساعدة دول حلف شمال الأطلسي غير مسؤول وخطير، ولا يخدم سوى مصالح روسيا"، مشددًا على أن أمن أوروبا يجب ألا يكون لعبة بيد أحد.
وقال دونالد توسك: "إن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق كانت صادمة لنا جميعًا، وخصوصًا لأولئك الذين لم يلاحظوا حقًّا أو لم يدركوا التهديد الحقيقي الذي نواجهه". مضيفًا: "نحتاج حقًّا إلى التركيز على التعاون الكامل مع الولايات المتحدة، لكن أوروبا تحتاج أيضًا إلى الاستثمار في أمنها".
ومن المرجع أن يواجه ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، ويوجه بانتظام انتقادات لشركاء منضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية عدم إيفائهم بالتزاماتهم على صعيد النفقات العسكرية.
وخلال حملته الانتخابية هدد ترامب مرارًا بالخروج من التكتل في حال فوزه بالرئاسة، وفقًا لـ"العربية نت".
وكان "ترامب" قد تحدث خلال تجمُّع انتخابي في ساوث كارولاينا مساء السبت عن خبرته مع أعضاء "الأطلسي"، وقال راويًا ما حدث بينه وبين أحد زعماء الدول الأعضاء خلال اجتماع سابق حين كان رئيسًا للبلاد: "وقف رئيس دولة كبيرة، وقال إذا لم ندفع الالتزامات المالية المقررة للحلف، وتعرضنا لهجوم من قِبل روسيا، فهل ستحمينا؟". فأكد ترامب أمام ناخبيه أنه رد بكل صراحة قائلاً: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم.. بل في الواقع سأشجع الروس على فعل ما يريدون!".
وأثارت تلك التعليقات انتقادات من قِبل الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي اعتبر أن "أي إشارة إلى أن أعضاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم يُقوِّض أمن الحلف برمته، ويُعرِّض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر".
كما دانت واشنطن تلك التصريحات، فضلاً عن فرنسا وغيرها من الدول.