بعد تهديده بالخروج من التكتل.. "شولتس": تصريحات ترامب عن الناتو خطيرة وغير مسؤولة

وكان "ترامب" قد تحدث خلال تجمُّع انتخابي في ساوث كارولاينا مساء السبت عن خبرته مع أعضاء "الأطلسي"، وقال راويًا ما حدث بينه وبين أحد زعماء الدول الأعضاء خلال اجتماع سابق حين كان رئيسًا للبلاد: "وقف رئيس دولة كبيرة، وقال إذا لم ندفع الالتزامات المالية المقررة للحلف، وتعرضنا لهجوم من قِبل روسيا، فهل ستحمينا؟". فأكد ترامب أمام ناخبيه أنه رد بكل صراحة قائلاً: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم.. بل في الواقع سأشجع الروس على فعل ما يريدون!".