بعد ظهور الخلافات على العلن.. مقربون من نتنياهو ناقشوا عزل غالانت

وفي مايو الماضي، نشب سجال كلامي علني غير مسبوق بين الجانبين حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث قال نتنياهو في خطاب له إن "لا جدوى من الحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب" طالما بقيت حماس بالسلطة في غزة.