بعد ظهور الخلافات على العلن.. مقربون من نتنياهو ناقشوا عزل غالانت

بعدما ظهرت الخلافات إلى العلن أخيرًا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، أفادت "القناة 12" مساء الأربعاء بأن مقربين من نتنياهو ناقشوا عزل غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.
وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو رفض اجتماع غالانت على انفراد مع رئيسي الموساد والشاباك لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال نتنياهو لغالانت إن "الاجتماع يجب أن يتم بحضوري، وأنا من يترأس المنتدى الأمني المصغر"، فيما امتنع غالانت عن حضور اجتماع عقده نتنياهو مع رئيسي الموساد والشاباك.
يُذكر أن نتنياهو حاول إقالة غالانت من الحكومة في السابق قبل أن يرضخ لاحتجاجات عارمة أرغمته على العدول عن قرار استبعاد خصمه، وفقًا للعربية نت.
وفي مايو الماضي، نشب سجال كلامي علني غير مسبوق بين الجانبين حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث قال نتنياهو في خطاب له إن "لا جدوى من الحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب" طالما بقيت حماس بالسلطة في غزة.
ورد غالانت بعد ساعات قليلة على تصريحات نتنياهو، معلنًا في مؤتمر صحافي أنه لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس.
ودعا نتنياهو لإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على غزة بعد هزيمة حماس، مضيفًا أن وجودًا أمنيًا لإسرائيل في غزة بعد الحرب من شأنه أن يؤدي إلى "خسائر غير ضرورية في أرواح الإسرائيليين"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.