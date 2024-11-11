ذكّره بـ"الوجود العسكري الضخم لواشنطن في أوروبا".. ترامب ينصح بوتين بعدم التصعيد في أوكرانيا

قالت صحيفة "واشنطن بوست": إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ فوز ترامب بالانتخابات، حسب ما ذكره العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
وخلال الاتصال، الذي أجراه ترامب من منتجعه في فلوريدا، نصح الرئيسَ الروسي بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكّره بالوجود العسكري الضخم لواشنطن في أوروبا، كما قال شخص مطلع على الاتصال، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
وقال العديد من الأشخاص إن الرجلين ناقشا هدف السلام في القارة الأوروبية، وأعرب ترامب عن اهتمامه بمحادثات متتابعة لمناقشة "حل حرب أوكرانيا قريبًا".
ويأتي الاتصال، الذي لم يتم الإعلان عنه سابقًا، وسط حالة من عدم اليقين العام بشأن كيفية إعادة ترامب ضبط رقعة الشطرنج الدبلوماسية لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها في العالم بعد فوزه الحاسم يوم الثلاثاء.
وقال شخصان مطلعان على الأمر: إن حكومة أوكرانيا أبلغت باتصال بوتين ولم تعترض على إجراء المحادثة.
وأضاف الشخصان أن المسؤولين الأوكرانيين فهموا منذ فترة طويلة أن ترامب سيتواصل مع بوتين بشأن حل دبلوماسي لأوكرانيا.