ذكّره بـ"الوجود العسكري الضخم لواشنطن في أوروبا".. ترامب ينصح بوتين بعدم التصعيد في أوكرانيا

وخلال الاتصال، الذي أجراه ترامب من منتجعه في فلوريدا، نصح الرئيسَ الروسي بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكّره بالوجود العسكري الضخم لواشنطن في أوروبا، كما قال شخص مطلع على الاتصال، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.