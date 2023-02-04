"فضيحة حوثية جديدة" يكشفها مهندس برمجيات.. نهب 10 ملايين دولار من التحويلات

وأضاف أنهم قاموا في منتصف ديسمبر الماضي "2022" بمحاصرة بيته والحي الذي يسكن فيه، كما قال: إن العملية استمرت يومًا كاملًا، قاموا خلالها بقطع التيار الكهربائي عن الشقة التي يسكن فيها، وفي اليوم التالي اقتحموها ولم يجدوه فنهبوا ما فيها من حواسيب وهواتف محمولة، واعتقلوا إخوته وأصدقاءه وبعض الموظفين.