وزير الخارجية الفلسطيني: الوقت لم يحن لمشاركة حماس في الحكومة لأنه ستتم مقاطعتها

واندلعت الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر بعدما نفَّذت حماس هجومًا غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.