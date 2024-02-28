وزير الخارجية الفلسطيني: الوقت لم يحن لمشاركة حماس في الحكومة لأنه ستتم مقاطعتها

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء إن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في الأراضي الفلسطينية بدلاً من ائتلاف يضم الحركة.
وتفصيلاً، أوضح "المالكي" خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "أعتقد أن حماس تفهم ذلك، وأعتقد أنها تؤيد فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط اليوم، مرتكزة على خبراء يمكنهم نقل البلاد برمتها إلى مرحلة انتقالية".
وقال الوزير خلال لقاء مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف: "الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة تكون حماس جزءًا منها؛ لأنه ستتم مقاطعتها"، وفقًا لـ"العربية نت".
واندلعت الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر بعدما نفَّذت حماس هجومًا غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردًّا على الهجوم تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتُنفذ قصفًا مدمرًا على قطاع غزة، وبدأت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر؛ ما تسبب بمقتل 29954 فلسطينيًّا، غالبيتهم العظمى مدنيون، وفق حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأربعاء.
وأوضح الوزير: "نريد أن نكون مقبولين، وأن ننخرط بالكامل مع المجتمع الدولي. نريد مساهمته ومساعدته حتى نتمكن قبل كل شيء من تقديم الخدمات الضرورية لشعبنا، خدمات طوارئ".
وأضاف: "وبعد ذلك نريد التحدث عن طريقة إعادة إعمار غزة بعد هذا الدمار الهائل. إنها الأولوية. وفي وقت لاحق، عندما يصبح الوضع مناسبًا، يمكننا النظر في خيار تشكيل حكومة ائتلافية".
وتابع: "بمجرد أن يستقر الوضع قد يكون بإمكاننا التفكير في الانتخابات التي ستحدد شكل الحكومة التي ستحكم لاحقًا دولة فلسطين".
وأشار المالكي إلى أنه "قبل أي شيء، ما يجب فعله هو معرفة كيف ننقذ الوضع وحياة الفلسطينيين الأبرياء، وكيف نوقف هذه الحرب العبثية، ونحمي الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "من المهم توفير حماية لمنع عمليات نزوح إضافية، ومن المهم التعاون مع المجتمع الدولي، وإشراك الدول القادرة على تقديم دعم سياسي ومالي".