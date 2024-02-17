لردع المهاجرين.. تكساس الأمريكية تشيّد قاعدة عسكرية قرب الحدود مع المكسيك

ووفق "سكاي نيوز عربية": عبرت أعدادٌ قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولّي الرئيس "جو بايدن" منصبَه في عام 2021، بما في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس.