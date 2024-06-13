"معركة إرادات".. وزيرة الخزانة الأمريكية تبرر استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم أوكرانيا

وتقع غالبية هذه الأصول الآن في مؤسسة مالية في بلجيكا، إنها تولد عدة مليارات من الدولارات في الإيرادات كل عام، والتي ليس لروسيا أي مطالبة قانونية بها. وقد وافق الاتحاد الأوروبي على توجيه هذه الأرباح "غير المتوقعة" لدعم أوكرانيا، وأنا أشيد بهذه الخطة، لكن هذا لن يكون كافيًا لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لأوكرانيا؛ لذلك عملت الولايات المتحدة مع حلفائنا لبناء خطة أوروبا والذهاب إلى أبعد من ذلك.