ترمب: الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم.. وآمل أن يفهم المطوّرون ما يفعلونه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، إن الذكاء الاصطناعي يجتاح العالم، معربًا عن أمله في أن يكون مطوّرو هذه التقنية على دراية بما يفعلون.
وجاءت تصريحات ترمب خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعدد من قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا، وذلك في إطار ثاني زيارة دولة يقوم بها إلى بريطانيا، التي شهدت توقيع شراكة جديدة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
وأشار ترمب إلى أن معرفته بتفاصيل الذكاء الاصطناعي "محدودة"، لكنه أكّد أهمية التعاون بين الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لتطوير هذه التقنيات، التي تشهد انتشارًا متسارعًا حول العالم.
عقب اللقاء، وقّع ترمب وستارمر على "اتفاق الازدهار التكنولوجي"، الذي يتضمن التعاون في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية، وتوسيع القدرات في الحوسبة الكمية، إلى جانب تسريع مشروعات الطاقة النووية للأغراض المدنية.