وسط تصاعد التوتر مع جارتها.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ في اتجاه البحر الأصفر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم (السبت)، أن جارتها الشمالية أطلقت عددًا من صواريخ كروز، في اتجاه البحر الأصفر، بين الصين وشبه الجزيرة الكورية؛ وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستييْن في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.
وذكرت وكالة "يونهاب"، أن "الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقيّم عملية الإطلاق"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وتأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضًا بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ أن توقف غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية، قد يبرر استخدامها السلاح النووي، وهو التهديد الذي ردت عليه سيول مؤكدة أن أي هجوم من هذا القبيل سيعني نهاية نظام كيم جونغ أون.
ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس (آب) المقبل؛ لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة، وخلال الشهر نفسه من المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبات على غزو أراضيها.