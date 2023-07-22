وسط تصاعد التوتر مع جارتها.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ في اتجاه البحر الأصفر

وتأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضًا بعد يومين من إعلان بيونغ يانغ أن توقف غواصة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية، قد يبرر استخدامها السلاح النووي، وهو التهديد الذي ردت عليه سيول مؤكدة أن أي هجوم من هذا القبيل سيعني نهاية نظام كيم جونغ أون.