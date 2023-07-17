"البنتاجون" تعلن إرسال مقاتلات للشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازَي "إف-35" و"إف-16"، وبارجة حربية، إلى الشرق الأوسط؛ للدفاع عن المصالح الأمريكية، وحماية حرية الملاحة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، يأتي قرار البنتاجون في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرُّض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت سابرينا سينج، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين: "يعزز البنتاجون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة".
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي نشر طائرات مقاتلة من طراز (إف-22) في الشرق الأوسط بسبب مخاوف بشأن "السلوك غير الآمن وغير المهني" للطائرات الروسية.
وجاءت تلك الخطوة مع زيادة الطلعات الجوية الروسية العدوانية في المنطقة؛ فبينما يواصل الجيش الروسي قتاله في أوكرانيا استمرت الولايات المتحدة في التفاعل مع الطائرات الروسية في الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا وما حولها.