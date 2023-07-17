"البنتاجون" تعلن إرسال مقاتلات للشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازَي "إف-35" و"إف-16"، وبارجة حربية، إلى الشرق الأوسط؛ للدفاع عن المصالح الأمريكية، وحماية حرية الملاحة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".