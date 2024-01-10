جرائم حرب.. "الخارجية اللبنانية": الهجمات الإسرائيلية هجّرت 75 ألف مواطن من الجنوب

وأبدى الجانب اللبناني في شكواه استغرابه من دعوات الجانب الإسرائيلي المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق، واضطلاع قوات اليونيفل بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية؛ في حين استهدفت القوات الإسرائيلية المراكز التابعة للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف مما أدى إلى تدميره بشكل كامل؛ لافتة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على مراكز الجيش وصلت إلى 34 اعتداءً منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر 2023 بانتهاك صريح للفقرة 5 من القرار 1701، والذي يعيد بموجبه مجلس الأمن "تأكيـد تأييـده الـشديد حـسب مـا أشـار إليـه في جميـع قراراتـه السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعتـرف بها دوليًّا؛ حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنـان المـؤرخ في 23 مـارس 1949"؛ إضافة إلى استهداف إسرائيل لمراكز اليونيفل بالقذائف ومن خلال إطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها؛ مما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرًا وتهديدًا "لأمنها وسلامتها واستهتارًا إسرائيليًّا بمبادئ الشرعية الدولية، بتحد واضح للولاية الممنوحة لقوات اليونيفيل وفقًا للفقرة 12 من القرار 1701.