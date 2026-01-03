الأردن يرحب بمؤتمر الرياض ويؤكد دعم الحوار لحل القضية الجنوبية وتحقيق الاستقرار

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير فؤاد المجالي، التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعي إلى التهدئة، ووقف جميع أشكال التصعيد، وتغليب لغة الحوار لمعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين.