الأردن يرحب بمؤتمر الرياض ويؤكد دعم الحوار لحل القضية الجنوبية وتحقيق الاستقرار

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر شامل في الرياض، يضم كافة المكونات الجنوبية، لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية.
واعتبرت الوزارة أن هذه الدعوة تُعد خطوة إيجابية نحو إنهاء التوتر والتصعيد، وفتح المجال أمام الحوار والحلول الدبلوماسية.
كما أعربت عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر، في إطار دعمها المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.
وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير فؤاد المجالي، التأكيد على موقف الأردن الثابت والداعي إلى التهدئة، ووقف جميع أشكال التصعيد، وتغليب لغة الحوار لمعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين.
وأشار المجالي إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية توافقية تُحقق مصلحة اليمن وشعبه، وتضمن أمنه واستقراره، وتسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق.