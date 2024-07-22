لماذا لا يترشح "أوباما" للانتخابات الرئاسية بديلًا لـ"بايدن"؟ الإجابة في التعديل الدستوري

قبل التصديق على التعديل بحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يكن الرئيس خاضعًا لحدود الفترات، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 1940 والانتخابات الرئاسية لعام 1944، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس يفوز بولاية ثالثة ثم بعد ذلك لفترة رابعة، مما أثار مخاوف بشأن القضايا المحتملة المتعلقة برئيس يخدم عددًا غير محدود من الفترات.