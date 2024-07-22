لماذا لا يترشح "أوباما" للانتخابات الرئاسية بديلًا لـ"بايدن"؟ الإجابة في التعديل الدستوري

خلال الفترة الأخيرة زاد الحديث عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كأحد أبرز الأسماء في الأوساط الديمقراطية ككل، لاسيما بسبب علاقته القوية التي تجمعه بنائبه السابق جو بايدن.
العلاقة الوطيدة تلك دفعت الكثيرين للقول إن شخصين فقط كان يمكنهما إقناع بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي؛ هما زوجته جيل، ورئيسه السابق باراك أوباما.
وتكمن إمكانية ترشح أوباما في الانتخابات الحالية بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق، في التعديل الـ22 للدستور الأمريكي.
ووفقًا للتعديل لا يمكن لأي رئيس تولي الرئاسة أكثر من فترتين، وشغل أوباما منصب الرئيس لولايتين من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وهو أول رئيس من أصول إفريقية يصل للبيت الأبيض.
قبل التصديق على التعديل بحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يكن الرئيس خاضعًا لحدود الفترات، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 1940 والانتخابات الرئاسية لعام 1944، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس يفوز بولاية ثالثة ثم بعد ذلك لفترة رابعة، مما أثار مخاوف بشأن القضايا المحتملة المتعلقة برئيس يخدم عددًا غير محدود من الفترات.
وافق الكونغرس على التعديل الـ22 في 21 مارس 1947، وقدمه إلى الهيئات التشريعية في الولاية للتصديق عليه.
واكتملت هذه العملية في 27 فبراير 1951، بعد أن تم التصديق على التعديل من قبل 36 ولاية من 48 في ذلك الوقت (حيث لم تكن ألاسكا ولا هاواي كولايات)، ودخلت أحكامه حيز التنفيذ في ذلك التاريخ.
واختار أوباما بايدن ليكون نائبه في الانتخابات الرئاسية 2008 وذلك لكونه عضواً قديما في الكونغرس الأمريكي وعلى دراية جيدة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الدفاع، وقد استطاع مع أوباما تحقيق الانتصار في الانتخابات ليصبح نائبا للرئيس.
في 12 يناير 2017 فاجأه الرئيس باراك أوباما وقبل أيام من ترك الأخير لمنصبه في البيت الأبيض بمنحه أعلى وسام مدني في البلاد وهو وسام الحرية خلال حفل أُقيم في البيت الأبيض.