لم يبلغنا.. وزير "خارجية إيران": حكومتنا لم تعلم بضربات "الحرس الثوري" لباكستان

وغالبًا ما تتبادل طهران وإسلام آباد اتهامات حول السماح لمسلحين من "جيش العدل أو جيش تحرير بلوشستان" باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشنّ هجمات، لكن نادرًا ما تحوّلت تلك الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر كما حصل مؤخرًا، ما صعد من المخاوف الدولية.