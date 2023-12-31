"عباس": لن نتخلّى عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية وغزة جزء منها

وشدّد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحلّ الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجّه لحلّ سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية؛ من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق القرار 194.